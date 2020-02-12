В Свердловской области на месте бывшего скита планируют построить детский хоспис

Отделение паллиативной помощи для детей планируют построить в Екатеринбурге близ озера Шарташ на месте бывшего Игнатьевского женского скита Ново-Тихвинского монастыря. Проект хосписа представлен Екатеринбургской епархией и депутатом гордумы Тимофеем Жуковым. Евгений Куйвашев поддержал предложение и обещал инициаторам помощь в проработке проекта.

На сегодняшний день в Екатеринбурге функционируют два отделения паллиативной помощи — на базе Областной клинической детской больницы (десять мест) и в городской больнице № 9 (пять мест).