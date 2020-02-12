В Свердловской области разместят еще один склад серного колчедана
Сегодня, 14:16Здоровье и экологияФото: shemur.ru
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На Ново-Шемурском месторождении в Свердловской области появится новый склад серного колчедана. Экологи бьют тревогу, опасаясь, что хранение вещества, из которого получаю серную кислоту, нанесет урон региону, пишет «Уральский меридиан».
Информация о проведении аукциона на право заключения договора об аренде земельного участка размещена на официальном сайте Североуральска. Склад серного колчедана хотят разместить в 52 километрах от города.
Активисты из экологического движения «Живой Шемур» полагают, что еще один склад данного вещества навредит региону. Кроме того, при неправильном хранении опасного вещества, происходит загрязнение водоемов.
Напомним, в прошлом году на предприятие в Новоуральске, отправили 50 контейнеров с «урановыми хвостами» из Европы.
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