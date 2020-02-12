В Свердловской области разместят еще один склад серного колчедана

Информация о проведении аукциона на право заключения договора об аренде земельного участка размещена на официальном сайте Североуральска. Склад серного колчедана хотят разместить в 52 километрах от города.

Активисты из экологического движения «Живой Шемур» полагают, что еще один склад данного вещества навредит региону. Кроме того, при неправильном хранении опасного вещества, происходит загрязнение водоемов.