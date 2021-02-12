Более 7,2 тысячи тагильчан привились за первый месяц массовой вакцинации от COVID-19

На базе Демидовской больницы работают три прививочных кабинета: в поликлинике на улице Горошникова, 37, а также в поселках Старатель и Уралец. Главврач Сергей Овсянников сообщил, что помимо граждан, которые прививаются в приоритетном порядке, в последнее время возросло число заявок от жителей Нижнего Тагила старше 60 лет. Он отметил, что пенсионеры переносят вакцинацию довольно легко.