Более 7,2 тысячи тагильчан привились за первый месяц массовой вакцинации от COVID-19

В Нижнем Тагиле за месяц с начала массовой прививочной кампании от коронавируса вакцину «Спутник V» поставили более 7,2 тысячи жителей города, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

По состоянию на 12 февраля полный курс вакцинации двумя компонентами завершили более 1,4 тысячи человек. На этой неделе глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил ряд медучреждений, в которых проводится вакцинация от коронавируса. Сейчас эту услугу бесплатно предоставляют поликлиники городских больниц № 1 и № 4, Демидовской ГБ, а также поликлиники № 3 и № 4. Главврач ГБ № 4 Константин Аникин рассказал, что помимо индивидуальной записи, руководители организаций и предприятий могут подать заявку на проведение коллективной вакцинации. Для удобства пациентов прививочный кабинет работает шесть дней в неделю. Чтобы избежать очередей, в трудовые коллективы заранее передаем бланки анкет для заполнения. Кроме того, сформированы выездные бригады для вакцинации по месту работы,рассказал Аникин. На базе Демидовской больницы работают три прививочных кабинета: в поликлинике на улице Горошникова, 37, а также в поселках Старатель и Уралец. Главврач Сергей Овсянников сообщил, что помимо граждан, которые прививаются в приоритетном порядке, в последнее время возросло число заявок от жителей Нижнего Тагила старше 60 лет. Он отметил, что пенсионеры переносят вакцинацию довольно легко. Прививочная кампания против коронавирусной инфекции поставлена грамотно, процесс отлажен. Количество тагильчан со сформированным иммунитетом постепенно увеличивается, и это не может не радовать,сказал Пинаев, подводя итоги первого месяца массовой вакцинации от коронавируса. Напомним, в общей сложности Нижний Тагил более 8,8 тысячи доз вакцины. Следующая партия препарата «Спутник V» ожидается в ближайшее время. Как проходит COVID-вакцинация в поликлинике № 4 на Тагилстрое

