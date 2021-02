В Екатеринбурге ожоговый центр ГКБ № 40 возобновил оказание профильной помощи. Ранее там лечили пациентов, заболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

Теперь, по словам заведующего ожоговым отделением ГКБ 40 Дмитрия Шуварина, получить специализированную медпомощь могут пострадавшие с любыми термическими поражениями кожи. Напомним, вчера стало известно, что в стационаре городской больнице № 1 Нижнего Тагила было частично возобновлено оказание специализированной помощи. В ГБ № 1 Нижнего Тагила возобновилась плановая госпитализация пациентов

