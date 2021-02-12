В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило 74 тысяч человек

Больше всего случаев инфицирования за сутки выявлено в Екатеринбурге — 146. Также диагноз подтвержден у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского и Талицкого городских округов.
Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 74 224 случая заболевания. 328 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 213 из них лежат в реанимации, 137 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки выявлено 15 089 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах страны. Больше всего в Москве — 2139, Санкт-Петербурге — 1 134, а также Московской области — 842. Общее число зараженных коронавирусом по стране 4 042 837 человек.
За время пандемии из больниц Свердловской области выписано по выздоровлению 67 018 пациентов, из них 284 с 11 по 12 февраля.
По стране за сутки выписано из медучреждений 20 720 человек. Больше всего выздоровевших в Санкт-Петербурге — 3 446, Москве — 3 184 и Московской области — 848. Таким образом, общее число выписанных составило 3 559 142 россиянина.
По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 643 718 человек.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 2 197 случаев смерти от COVID-19, из них 14 человек скончались от инфекции за минувшие сутки.
В России за сутки зафиксировано 507 летальных исходов от коронавируса. Больше всего человек умерло в Москве — 63, Санкт-Петербурге — 58 и Московской области — 30. За время эпидемии от COVID-19 умерло 79 194 россиянина.