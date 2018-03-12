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Новости Нижнего Тагила

Агрокомплекс «Горноуральский» заплатит 2 млн за разлив свиных фекалий (ВИДЕО)

12 марта 2018, 17:45Добавить новость
Нижний Тагил,Агрокомплекс Горноуральский,Хороший вкус,свиньи,горноуральский,отходы,фекалии,штраф,прокуратура,проверка
Пригородный районный суд постановил взыскать с ООО «Агрокомплекс «Горноуральский», который входит в группу компаний «Хороший вкус», 2 млн рублей за загрязнение почвы земельных участков свиными фекалиями.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что агрокомлекс сливал жидкие фекалии свиней на рельеф местности и без отстаивания и обеззараживания откачивал их на участки для утилизации. За это агрокомплекс был оштрафован на 70 тыс. рублей.

В результате повторной проверки выяснилось, что у агрокомлекса нет лицензии на работу с отходами, у него нет собственных очистных сооружений, а транспортировкой навоза на другие очистные сооружения он не занимается.

Помимо штрафа в 2 млн рублей, на этот раз суд обязал ООО отремонтировать отстойники для того, чтобы жидкие отходы не изливались на рельеф местности, а также разработать план рекультивации земельных участков, поврежденных в результате загрязнения.

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