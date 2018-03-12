-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
вечер: -6
ночь: -12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Потепление придет в Нижний Тагил к середине недели

12 марта 2018, 16:10Добавить новость
город,Нижний Тагил,погода,экология,потепление,весна,Южный Урал,Северный Казахстан,снегопад

В ближайшие дни в Нижнем Тагиле начнется потепление. Значительных снегопадов не ожидается — антициклон переместился на Южный Урал и Северный Казахстан.

К середине недели в Нижнем Тагиле дневная температура воздуха поднимется до -1 градуса, в ночные часы температура опустится до -13 градусов. Сильных снегопадов пока не ожидается.

Уральский гидрометцентр прогнозирует 14 марта ветер до 10-15 м/с и небольшой снегопад.

Настоящая весенняя погода может установиться в городе не раннее дня весеннего равноденствия — 21 марта.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,
Погода в Нижнем Тагиле
-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
вечер: -6
ночь: -12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

Читайте также:

Аномальные холода в Свердловской области ожидаются с первого дня весны
26 февраля, 09:30
2 5
Резкое потепление придет в Нижний Тагил в начале марта
1 марта, 17:00
3 1
Снегопады и похолодание придут в Нижний Тагил с началом рабочей недели
12 февраля, 12:30
0 5

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 201
Подписаться на новости