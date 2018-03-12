Потепление придет в Нижний Тагил к середине недели

В ближайшие дни в Нижнем Тагиле начнется потепление. Значительных снегопадов не ожидается — антициклон переместился на Южный Урал и Северный Казахстан.

К середине недели в Нижнем Тагиле дневная температура воздуха поднимется до -1 градуса, в ночные часы температура опустится до -13 градусов. Сильных снегопадов пока не ожидается.





Уральский гидрометцентр прогнозирует 14 марта ветер до 10-15 м/с и небольшой снегопад.





Настоящая весенняя погода может установиться в городе не раннее дня весеннего равноденствия — 21 марта.