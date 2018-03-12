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Новости Нижнего Тагила

Вода с червями потекла из крана в квартире жителя Екатеринбурга (ФОТО)

12 марта 2018, 22:40Добавить новость
вода,Екатеринбург,нарушение,проверка,Роспотребнадзор,экология,черви,УК
Живого червя житель Екатеринбурга нашел в холодной водопроводной воде. По словам мужчины, около месяца назад он заметил еще одного червяка в чайнике с кипяченой водой.

Житель Екатеринбурга обнаружил червей в холодной воде, которая течет из крана в его квартире. По словам мужчины, червей он находит не в первый раз – около месяца назад увидел одного в чайнике, где кипятилась водопроводная вода, а теперь нашел живого на дне ванны.

Фото с червями он выложил в группе «Инцидент Екатеринбург» ВКонтакте с просьбой о помощи. По его словам, в Роспотребнадзоре мужчине предложили обратиться в УК, а в управляющей компании на просьбы не реагируют.

Пост вызвал активное обсуждение пользователей. Они предположили, что черви могли завестись в фильтре для воды, однако мужчина эту версию отверг – он утверждает, что фильтр на кухне недавно заменял, а в ванной вода не очищается.

Черви в водопроводной воде попадались и тагильчанам: в начале 2017 года жители ГГМ неоднократно жаловались в прокуратуру на воду с личинками комаров.

вода,Екатеринбург,нарушение,проверка,Роспотребнадзор,экология,черви,УК

Фото: «Инцидент Екатеринбург» 

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