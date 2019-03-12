Проблемы Нижнего Тагила вошли в топ экологического антирейтинга Свердловской области
Нижний Тагил вошел в топ-3 экологических проблем региона, также среди проблем Свердловской области указана экологизация предприятий и отходы производства.
Как сообщил министр природных ресурсов региона Алексей Кузнецов, Нижний Тагил в вопросах экологии региона находится на приоритетной позиции, в муниципалитете необходимо добиться снижения вредных выбросов предприятий, а также решить проблему с питьевой водой. Министр также напомнил, что улучшение экологии в Нижнем Тагиле отмечено в указе Путина.
Еще одним шагом к улучшению экологии в Свердловской области является экологизация предприятий.
Помимо этого, в регионе необходимо принимать меры по ликвидации уже накопившихся отходов производства, пишет Регнум.
Нужно ликвидировать ранее накопленный экологический ущерб. Порядка 170 объектов на территории области — это места хранения отходов производства, металлургического, медного и так далее,сообщил министр.
Напомним, что в Нижнем Тагиле 7 февраля прошел круглый стол с участием полпреда президента Николая Цуканова, губернатора Евгения Куйвашева и министра экологии региона Алексея Кузнецова, на котором обсуждались вопросы по улучшению экологии Нижнего Тагила.