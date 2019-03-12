Сильный снегопад ожидается в Свердловской области 14 марта
Сегодня, 13:30Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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14 марта в Свердловской области ожидается сильный снегопад, дорожные службы находятся в режиме повышенной готовности.
На трассах Свердловской области будет работать снегоуборочная техника, сообщается в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Водителей просят отнестись с пониманием и не препятствовать работе дорожных служб.
Во избежание аварий автомобилистов просят на время снегопада воздержаться от дальних поездок.
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