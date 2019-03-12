Свердловская область вошла в ТОП-3 регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ
Региональные органы статистики сообщают о том, что по итогам 2018 года Свердловская область вошла в тройку лидеров среди субъектов РФ по смертности от ВИЧ.
Согласно данным статистики, в 2018 году в Свердловской области от ВИЧ скончалось более 1,6 тыс. человек, что составляет 38, 1 смерть на 100 тыс. граждан. Получается, что от ВИЧ погибло больше людей, чем от всех произошедших в регионе убийств, самоубийств и ДТП вместе взятых.
Впереди Свердловской области находятся Иркутская и Кемеровская области. Коэфициент смертности для первого региона составляет 42,4 случая на 100 тыс. жителей, для Кузбасса - 65,1 случая на 100 тыс. жителей региона.
Напомним, что в 2016 года областные власти официально объявили о эпидемии ВИЧ в Екатеринбурге, где каждый 50-ый житель болен вирусом. Чуть позже столица области подписала Парижскую декларацию об остановке распространения ВИЧ-инфекции в крупных населенных пунктах, сообщает Znak.com.