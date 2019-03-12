Свердловская область вошла в ТОП-3 регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ

Согласно данным статистики, в 2018 году в Свердловской области от ВИЧ скончалось более 1,6 тыс. человек, что составляет 38, 1 смерть на 100 тыс. граждан. Получается, что от ВИЧ погибло больше людей, чем от всех произошедших в регионе убийств, самоубийств и ДТП вместе взятых.