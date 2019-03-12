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Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Свердловской области с 4 по 10 марта на 24%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Свердловской области с 4 по 10 марта на 24%

Сегодня, 06:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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