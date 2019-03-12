Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Свердловской области с 4 по 10 марта на 24%

За прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 25,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Эта цифра ниже уровня эпидемиологического порога предыдущей недели на 24% и на 17% ниже эпидпорога по совокупному населению.

В уральской столице за неделю было зафиксировано 11 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

Полностью введен карантин в четырех детских садах и двух школах, частично – в 58 садиках и 23 школах.

С 4 по 10 марта зарегистрировано 548 случаев пневмонии, что также говорит о снижении заболеваемости, так как на 55% ниже показателя прошлой недели. 68,9% болеющих – взрослые. Среди детей до двух лет зафиксирован максимальный уровень заболеваемости.