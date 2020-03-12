Проект реабилитации Черноисточинского пруда прошёл госэкспертизу

На данный момент проект передан специалистам Минприроды и экологии, а также направлен в федеральное агентство водных ресурсов для получения федерального финансирования по проведению экологической реабилитации, рассказал начальник отдела экологии и природопользования.

Также он сообщил, что «Служба заказчика городского хозяйства» заключит контракт с компанией «Астра-групп» на ремонт стенок подводящего канала донного водоспуска ГТС Черноисточинского водохранилища. Напомним, сумма контракта — 10,4 миллиона рублей. Ремонтные работы должны закончиться в апреле.

В ходе заседания городской думы Алексей Сергеев заявил, что ООО «НПП «Проект-стройкомплекс» завершил разработку проектной документации по капремонту ГТС Верхне-Выйского пруда. Проект также прошёл государственную экспертизу.

Проект передан в Минприроды для предоставления областных субсидий. Вчера пришло уведомление от заместителя министра природных ресурсов о том, что заявка на предоставление субсидий из областного бюджета принята, сказал Сергеев.

Общая стоимость капитального ремонта Верхне-Выйского водохранилища составляет 166,1 миллиона рублей.

Напомним, Черноисточинский пруд является одним из главных источников водоснабжения Нижнего Тагила. Летом прошлого года в пруду массово гибла рыба из-за сине-зелёных водорослей. Аналогичная ситуация происходила в 2016 году. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в сентябре прошлого года предложил чиновникам посетить Череповец и перенять у них опыт очистки водохранилища, где жители столкнулись с аналогичной проблемой и применили технологию, позволившую избавиться от последствий цветения сине-зеленых водорослей.