У находящегося на карантине свердловского депутата коронавирус не подтвердился
Сегодня, 13:17Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев сообщил, что получил результаты анализов на коронавирус. Они отрицательные, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Народный избранник почувствовал себя плохо после возвращения из Италии. Несколько дней он провел на карантине дома, а затем его госпитализировали в инфекционную больницу. Там Киселев провел неделю.
Мужчина рассказал, что накануне пришли результаты проверки на коронавирус, они отрицательные. Однако у него обнаружили сезонный грипп, который и явился причиной недомогания. Киселев подчеркнул, что уже пропил курс противовирусных препаратов и почти здоров.
Напомним, в Свердловской области из-за коронавируса введены ограничения на проведение массовых мероприятий. А на УВЗ в Нижнем Тагиле сотрудникам начнут измерять температуру. Работников с повышенными показателями будут отправлять домой.
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