У находящегося на карантине свердловского депутата коронавирус не подтвердился

Народный избранник почувствовал себя плохо после возвращения из Италии. Несколько дней он провел на карантине дома, а затем его госпитализировали в инфекционную больницу. Там Киселев провел неделю.

Мужчина рассказал, что накануне пришли результаты проверки на коронавирус, они отрицательные. Однако у него обнаружили сезонный грипп, который и явился причиной недомогания. Киселев подчеркнул, что уже пропил курс противовирусных препаратов и почти здоров.