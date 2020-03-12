В Нижнем Тагиле снизилась заболеваемость коклюшем

В последнее время в России отмечается устойчивая тенденция роста заболевания коклюшем. По сравнению с предыдущим годом, в 2019 году эта цифра выросла на 40% — это на 4000 человек больше, чем в прошлом году.

В основном от этой болезни страдают дети дошкольного возраста. В 2019 году их число составило 89% от общего количества.

Однако в Нижнем Тагиле отмечается обратная тенденция: в 2019 году число заболевших снизилось на 7%.

Коклюш — это бактериальная инфекция, передаваемая воздушно-капельным путём. Болезнь сопровождается сильным кашлем, и существует мнение, что его могли путать с другими инфекционными заболеваниями, например с бронхитом.

В настоящее время используются новые, молекулярно-генетические методы диагностики, в частности, полимеразная цепная реакция (ПЦР), что позволяет более качественно и быстро определить природу заболевания. Об этом сообщает заместитель начальника нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Ольга Котова.

Для профилактики коклюша Минздрав России рекомендует своевременно ставить детям прививки. Вакцина от коклюша ставится детям в три, четыре с половиной и шесть месяцев. Ее действие заканчивается примерно к семи годам, и нужно делать ревакцинацию.