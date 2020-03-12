В Свердловской области за неделю ОРВИ заболели 30 тысяч человек
Сегодня, 08:54Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшую неделю в Свердловской области зафиксировано 30 тысяч случаев ОРВИ, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Показатель заболеваемости находится ниже эпидпорога. В Екатеринбурге зарегистрировано 11 тысяч заболевших. Однако отмечается увеличение числа заболевших пневмонией. В регионе за неделю зарегистрировано 864 случая. Показатель превышает прошлогодние значения в 1,6 раза. Более всего заболевших среди взрослого населения и детей до двух лет.
Напомним, в Свердловской области из-за коронавируса ограничено проведение массовых мероприятий.
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