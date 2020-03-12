В Свердловской области за неделю ОРВИ заболели 30 тысяч человек

Показатель заболеваемости находится ниже эпидпорога. В Екатеринбурге зарегистрировано 11 тысяч заболевших. Однако отмечается увеличение числа заболевших пневмонией. В регионе за неделю зарегистрировано 864 случая. Показатель превышает прошлогодние значения в 1,6 раза. Более всего заболевших среди взрослого населения и детей до двух лет.