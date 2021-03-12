152 новых случая коронавируса зарегистрировано в Свердловской области за сутки

В Екатеринбурге зарегистрировано 35 случаев COVID-19, в Нижнем Тагиле — 10. Кроме того инфекция была диагностирована у жителей Артинского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского и Туринского городских округов.
За время эпидемии в регионе зафиксировано 79 658 заболевших жителей. Отмечается, что 293 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 161 из них лежит в реанимации, а 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В России за сутки выявлено 9 794 случая COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего инфицированных зафиксировано в Москве — 1 610, Санкт-Петербурге — 957 и Московской области — 476. Общее количество заболевших по стране — 4 370 617.
С начала эпидемии из больниц выписан 72 771 житель Свердловской области.
В целом по стране было выписано 3 973 029 россиян, из них 13 496 пациентов выздоровели за минувшие сутки. Больше всего вылечившихся в Санкт-Петербурге — 2 861, Москве — 1 605, а также Московской области — 443.
За время пандемии от инфекции скончалось 2 510 свердловчан, из них 13 летальных случаев зафиксированы за последние 24 часа.
В России с 11 по 12 марта от COVID-19 умерло 486 пациентов, больше всего случаев зарегистрировано в Москве — 56, Санкт-Петербурге — 46 и Московской области — 25. Таким образом общее число смертей составило 91 220 человек.