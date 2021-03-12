152 новых случая коронавируса зарегистрировано в Свердловской области за сутки

152 новых случая коронавируса зарегистрировано в Свердловской области за сутки

Сегодня, 14:05Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Еще у 152 жителей Свердловской области подтвердился коронавирус за сутки, сообщает региональный оперштаб.

Почти 80 тысяч случаев заболевания выявлено в Свердловской области с начала пандемии

В Екатеринбурге зарегистрировано 35 случаев COVID-19, в Нижнем Тагиле — 10. Кроме того инфекция была диагностирована у жителей Артинского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского и Туринского городских округов.

За время эпидемии в регионе зафиксировано 79 658 заболевших жителей. Отмечается, что 293 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 161 из них лежит в реанимации, а 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В России за сутки выявлено 9 794 случая COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего инфицированных зафиксировано в Москве — 1 610, Санкт-Петербурге — 957 и Московской области — 476. Общее количество заболевших по стране — 4 370 617.

170 человек выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

С начала эпидемии из больниц выписан 72 771 житель Свердловской области.

В целом по стране было выписано 3 973 029 россиян, из них 13 496 пациентов выздоровели за минувшие сутки. Больше всего вылечившихся в Санкт-Петербурге — 2 861, Москве — 1 605, а также Московской области — 443.

Более 2,5 тысяч человек умерли от коронавируса на Среднем Урале

За время пандемии от инфекции скончалось 2 510 свердловчан, из них 13 летальных случаев зафиксированы за последние 24 часа.

В России с 11 по 12 марта от COVID-19 умерло 486 пациентов, больше всего случаев зарегистрировано в Москве — 56, Санкт-Петербурге — 46 и Московской области — 25. Таким образом общее число смертей составило 91 220 человек.

Свердловская областьРоссиястатистикакоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы