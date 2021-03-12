На коронавирус начнут проверять всех пациентов свердловских больниц

Теперь главврачи больниц Свердловской области должны определять «антиген SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки» у пациентов, которые нуждаются в оказании медицинской помощи перед госпитализацией. Соответствующий приказ выпустил региональный Минздрав.

Данный пункт относится к главврачам всех медицинских госучреждений, однако на данный момент неизвестно, кто должен выполнять исследование: поликлиника при направлении пациента, скорая медицинская помощь или сам стационар. Данное ужесточение, по словам врачей-эпидемиологов, имеет отношение к тому, что «коронавирусную» инфекцию периодически заносят в стационары. От результата этого теста должен зависеть алгоритм работы с пациентом внутри стационара,рассказал Е1 врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. Отмечается, что для проведения экспресс-исследования необходимо около 15 минут. Напомним, главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских оценил возможность начала третьей волны коронавируса. По его мнению, третья волна может произойти только при мутации вируса или при изменении взаимодействия людей. Свердловский санитарный врач оценил вероятность третьей волны коронавируса

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter