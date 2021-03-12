Пикет у здания администрации президента РФ провел тагильский водитель «скорой помощи»

Напомним, 24 декабря главврач станции «скорой помощи» Нижнего Тагила подписал соглашение о переводе на аутсорсинг с компанией ООО «РТ-Социальная сфера». Работники организации утверждали, что автопарк находится в хорошем состоянии, однако не всех водителей и медиков устроило данное решение. В результате 23 водителя и два слесаря по ремонту автомобиля не стали подписывать трудовой договор с работодателем-аутсорсером. Другие 132 сотрудника согласились на перевод.