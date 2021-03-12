Пикет у здания администрации президента РФ провел тагильский водитель «скорой помощи»

Текущие машины городской «скорой», по мнению активиста, промерзают в холодную погоду. Также при ежедневной эксплуатации у них ломаются спинки сидений.
19 января администрация президента приняла на рассмотрение обращение, которое составили работники «скорой помощи» Нижнего Тагила. По словам Михаила Смольникова, он получил обратную связь спустя почти два месяца: 12 марта, когда вышел на пикет в Москве.
Мужчина рассказал, что собирается и дальше выступать против аутсорсинга, сообщает Znak.
Напомним, 24 декабря главврач станции «скорой помощи» Нижнего Тагила подписал соглашение о переводе на аутсорсинг с компанией ООО «РТ-Социальная сфера». Работники организации утверждали, что автопарк находится в хорошем состоянии, однако не всех водителей и медиков устроило данное решение. В результате 23 водителя и два слесаря по ремонту автомобиля не стали подписывать трудовой договор с работодателем-аутсорсером. Другие 132 сотрудника согласились на перевод.