Уральские медики вновь пожаловались на задержку «ковидных» выплат

Медики Свердловской области пожаловались, что им на два месяца задерживают выплаты за работу с больными COVID-19. Об этом они рассказали губернатору Евгению Куйвашеву.

Губернатор ответил, что заминки могут быть связаны с изменившимся порядком выплат. В силу вступило постановление правительства № 52-ПП, поэтому ранее действующий указ был отменен,написал Евгений Куйвашев на своей личной странице в Instagram. Он подчеркнул, что списки продолжают формироваться местными медучреждениями, после чего их отрабатывают Минздрав и Минфин. Куйвашев отметил, что область продолжит поддерживать медиков. Напомним, в Красноуфимске рентгенолог пытается отсудить у городской больницы один миллион рублей за работу с «ковидными» больными. Уральский медик пытается отсудить у больницы 1 млн за год работы с COVID-19

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