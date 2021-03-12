Уральские медики вновь пожаловались на задержку «ковидных» выплат

Уральские медики вновь пожаловались на задержку «ковидных» выплат

Сегодня, 19:29Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Медики Свердловской области пожаловались, что им на два месяца задерживают выплаты за работу с больными COVID-19. Об этом они рассказали губернатору Евгению Куйвашеву.

Губернатор ответил, что заминки могут быть связаны с изменившимся порядком выплат.

В силу вступило постановление правительства № 52-ПП, поэтому ранее действующий указ был отменен,написал Евгений Куйвашев на своей личной странице в Instagram.

Он подчеркнул, что списки продолжают формироваться местными медучреждениями, после чего их отрабатывают Минздрав и Минфин. Куйвашев отметил, что область продолжит поддерживать медиков.

Напомним, в Красноуфимске рентгенолог пытается отсудить у городской больницы один миллион рублей за работу с «ковидными» больными.

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