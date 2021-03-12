Уральские медики вновь пожаловались на задержку «ковидных» выплат

Губернатор ответил, что заминки могут быть связаны с изменившимся порядком выплат.
В силу вступило постановление правительства № 52-ПП, поэтому ранее действующий указ был отменен,написал Евгений Куйвашев на своей личной странице в Instagram.
Он подчеркнул, что списки продолжают формироваться местными медучреждениями, после чего их отрабатывают Минздрав и Минфин. Куйвашев отметил, что область продолжит поддерживать медиков.
Напомним, в Красноуфимске рентгенолог пытается отсудить у городской больницы один миллион рублей за работу с «ковидными» больными.