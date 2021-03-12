Верны ли данные? Центр мониторинга загрязнения воздуха УГМС работает без аккредитации

Центр мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Уральское УГМС» с 2019 года работает без соответствующей государственной аккредитации. Насколько это законно и можно ли доверять данным неаккредитированной лаборатории, выясняло TagilCity.ru.

Для чего вообще нужна аккредитация различных видов лабораторий? В первую очередь — это официальное подтверждение компетенции и гарантия соблюдения всех законодательных норм, а также легитимность данных, предоставляемых лабораторией. Согласно сведениям на сайте Росаккредитации, центр мониторинга загрязнения окружающей среды УГМС получил аккредитацию в 2014 году, но в 2019 году она была прекращена. Фото: скриншот с сайта Росаккредитации В связи с этим TagilCity.ru направило в УГМС официальный запрос с просьбой пояснить, почему была прекращена аккредитация и на каком основании лаборатория осуществляет свою деятельность на сегодняшний день. В УГМС сообщили, что центр мониторинга работает согласно ежегодно утверждаемому Росгидрометом государственному заданию на основании лицензии этого же ведомства. А лицензия в свою очередь выдается в соответствии с административным регламентом, в перечень которого не входит аттестат аккредитации. Также в ответе УГМС перечислила ряд федеральных законов, где «отсутствуют прямые нормы, указывающие на необходимость обязательной аккредитации испытательной лаборатории при проведении работ в области государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды». С учетом вышеизложенного, лаборатории ЦМС ФГБУ «Уральское УГМС» не обязаны быть аккредитованы в национальной системе аккредитации, поскольку в работах по обеспечению контрольно-надзорной деятельности в области охраны атмосферного воздуха не участвуют,сообщили изданию в ведомстве. Напомним, при этом УГМС требовало от TagilCity.ru получения лицензии на мониторинг состояния атмосферного воздуха, чтобы редакция якобы могла «законно» проводить замеры газоанализатором. Такая лицензия выдается самим ведомством на платной основе. Буллинг в УГМС. Как TagilCity.ru запретили измерять качество воздуха в Нижнем Тагиле Несмотря на развернутый и вроде бы логичный ответ Уральской гидрометеослужбы, отсутствие аккредитации ее ЦМС ставит под сомнение легитимность данных лаборатории. Как пояснила редакции юрист из рязанского ОД «Дышим чистым» Татьяна Сильченко, данные неаккредитованной лаборатории нельзя использовать, например, в суде, как надзорным органам, так и общественникам. То есть полученные результаты могут являться недостоверными, при этом в своих докладах ими оперируют различные надзорные ведомства — Росприроднадзор, Роспотребнадзор, профильные федеральные и региональные министерства. Учитываются эти данные и в программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Я скажу больше, с конца прошлого года наоборот ужесточились нормы в отношении различных лабораторий. Они теперь на сайте Росаккредитации должны не только размещать информацию об области своей аккредитации, но и сами протоколы замеров. Это касается и экологических лабораторий. Они должны будут раскрывать еще больше информации,рассказала Татьяна Сильченко. Редакция TagilCity.ru готовит обращение в прокуратуру с просьбой проверить УГМС на соответствие законодательству деятельности лаборатории без аккредитации.

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