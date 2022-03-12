Мусоросортировочный завод в Краснотурьинске планируется открыть в конце 2022 года

Ввод мусоросортировочного завода в Краснотурьинске в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года. Проектная мощность завода составит 129 тысяч тонн ТКО в год.

Завод строится примерно в километре от действующего полигона. Основные задачи, которые будут там реализовываться — извлечение из отходов полезных компонентов, вовлечение вторичных материальных ресурсов в оборот, а также снижение объемов захораниваемых отходов. Запуск предприятия будет безопасен для экологии, так как там будет применяться современное оборудование: герметичные емкости для разложения отходов с системами очистки, вентиляции и орошения воздуха. Кроме того, на заводе будет использована технология укоренного компостирования. Это позволит не только сократить объем отходов, отправляемых на захоронение, но и уменьшит образование пожароопасных газов на полигоне. Предприятие станет одним из первых в России, где будет применяться метод закрытого тоннельного компостирования органических отходов. На сегодняшний день — это наиболее быстрый и универсальный способ переработки органики, основанный на естественном процессе биоразложения, рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов. Запуск завода в Краснотурьинске повысит эффективность экологической реформы и станет стимулом для повышения экологической сознательности населения, считает замглавы администрации городского округа Александр Катаев. Строительство мусоросортировочного комплекса началось в июне 2021 года. На данный момент проведены земляные работы, залита подземная часть фундамента, проложены подземные коммуникации, залиты подпорные стены участка разгрузки. Также построена ремонтная мастерская. Оборудование для комплекса поставляется со всей России, например, из Тверской и Курганской областей. Оттуда доставлены установка барабанного грохота для разделения отходов на фракции и модули административно бытового корпуса. Фото: Пресс-служба компании «Рифей» В составе мусоросортировочного комплекса будет два объекта — завод и участок компостирования. Проектная мощность завода составит 129 тысяч тонн ТКО в год, там будут выделять 14 видов сырья. Годовой объем переработанных отходов на участке компостирования составит 50 тысяч тонн. На завод в Краснотурьинск будут поступать отходы из Серова, Новой Ляли, Карпинска, Североуральска, Ивделя, Пелыма, Гари и Верхотурья.

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