Пробы воды отобраны на экспертизу в Горноуральском после жалоб жителей на качество

Пробы для исследования были отобраны 10 марта в жилых домах, школе и двух детских садах в ходе проверки, организованной Пригородной прокуратурой.
Начались проверочные мероприятия. Анализы готовятся обычно в течение пяти рабочих дней. В зависимости от результатов экспертизы будут приняты меры прокурорского реагирования, рассказала журналисту TagilCity.ru старший помощник прокурора Пригородного района Виктория Каханова.
Напомним, жители поселка Горноуральский массово жалуются на неприятный запах водопроводной воды, пахнущей навозом. Из-за того, что вода не соответствует санитарным нормам, в школе и детских садах закрыты пищеблоки. Все учащиеся отправлены на дистант, а дошкольные учреждения не работают. Сельчане считают, что проблема возникла из-за агрокомплекса, который годами сливает свиные фекалии в поля рядом с домами.