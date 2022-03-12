Пробы воды отобраны на экспертизу в Горноуральском после жалоб жителей на качество

Напомним, жители поселка Горноуральский массово жалуются на неприятный запах водопроводной воды, пахнущей навозом. Из-за того, что вода не соответствует санитарным нормам, в школе и детских садах закрыты пищеблоки. Все учащиеся отправлены на дистант, а дошкольные учреждения не работают. Сельчане считают, что проблема возникла из-за агрокомплекса, который годами сливает свиные фекалии в поля рядом с домами.