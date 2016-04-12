Квартира многодетной матери из Нижнего Тагила заросла плесенью и грибком (ФОТО)

В сентябре 2015 года в доме №10 на ул. 7-й квартал меняли давно сгнившую центральную канализацию (почему этого не сделали при капитальном ремонте дома, не знаю, т.к. живем тут недавно). Дело в том, что меняя канализацию, всю имеющуюся глину и т.д. выбрасывали на улицу, обещая все это потом убрать, но так этого и не сделали. Мы неоднократно обращались в управляющую компанию (далее- УК) «Химэнерго», чтоб они убрали за собой, но все безрезультатно... Щебень перед подъездом жильцы сыпали за свой счет, так как даже из подъезда выйти невозможно было. Также жильцы нашего дома неоднократно сообщали в УК «Химэнерго» о том, что бежит крыша, полы проваливаются (щели между стеной и полом), за сайдингом нет утеплителя. И все это при том, что дом после капитального ремонта написала в редакцию TagilCity.ru тагильчанка Ольга.

На фото: территория перед домом

На фото: щель между стеной и полом

Чтобы внести в ситуацию ясность, журналисты TagilCity.ru обратились в УК «Химэнерго».

Дом ремонтировался по федеральной программе в 2009 году. Не знаю, кто создал во дворе грязь, но у нас никаких заявлений не поступало. Пусть приходят к нам, пишут заявление по полной форме. Сейчас возникает такая ситуация, когда жильцу проще позвонить в какой-нибудь TagilCity.ru. За вторую неделю вы уже третье СМИ, которое к нам обращается с запросами рассказал журналистам TagilCity.ru главный инженер УК – Леонид Ковалёв.

Согласно информации сайта Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, последний раз дом и его канализационная система ремонтировались в 2009 году. Потому ситуация с грязью во дворе непонятна представителям УК.

Однако, одной грязью проблемы жителей дома не ограничиваются. Тагильчанка поделилась фотографиями плесени и грибка в квартире соседки.

У соседки трое детей, со дня на день родится еще один ребёнок, а ЖЭК не шевелится негодует тагильчанка.

На фото: плесень и грибок

В УК есть чёткие рекомендации на этот счёт.

У нас заведён порядок. Приходит житель, пишет письменное заявление. По вторникам выходит комиссия. В составе двух мастеров и специалиста по работе с населением. Они обследуют квартиру и под роспись составляют акт. Жилец подписывает – согласен он с выводами комиссии или нет объяснил журналистам TagilCity.ru Леонид Ковалёв.

В УК настаивают, что письменных заявлений от жильцов дома не поступало.

В УК «Химэнерго» видят объективные причины того, почему дом, возведённый в 1960 году, находится не в лучшем состоянии, но добавляют:

По дому задолженность за коммунальные услуги - 138 тысяч, не считая света. Из 16-ти квартир – 5 квартир должники. Их задолженность от 8000 до 52 000 рублей. На содержание и текущий ремонт дома ежемесячно собирается 5500 рублей. За 5500 рублей из дома конфетку сделать нереально, наверное. Если пользователи пишут, что стены отходят или пол – это пользователь должен следить за своим помещением. Если квартира в социальном найме – это город должен следить. УК обслуживает только сети, места общего пользования и так далее. Всё, что внутри квартиры, это собственность жильца. Очень странно, что жильцы обращаются в СМИ, не заходя в УК. Я точно знаю, что в одной из квартир недавно была проверка госжилинспекции. Никаких страстей нам не выписали. Всё в пределах нормы.

TagilCity.ru напоминает о том, что жилищная инспекция признаёт пригодным для проживания разное жилье. Но пригодное – не всегда значит комфортное. Следующий капитальный ремонт дома состоится не ранее 2021 года.