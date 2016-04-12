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Квартира многодетной матери из Нижнего Тагила заросла плесенью и грибком (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Квартира многодетной матери из Нижнего Тагила заросла плесенью и грибком (ФОТО)

12 апреля 2016, 19:30Здоровье и экологияПавел Щербина
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