В Нижнем Тагиле установилась солнечная погода. К концу недели возможно потепление до +15 градусов
12 апреля 2016, 11:05Здоровье и экологияПавел Щербина
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Синоптики прогнозируют установление на Урале по-настоящему весенней погоды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Метеорологи говорят о том, что до конца недели на Урале установится тёплая и почти безветренная погода, Которая, однако, может быть омрачена небольшими осадками.
TagilCity.ru напоминает о том, что весна – не только время прогулок и первых поездок на шашлыки, но и напряженной работы дорожников и дворников.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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