Минздрав РФ лишит бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых граждан

В отчетном докладе об итогах работы в 2016 году и планах на 2017 год Минздрав сообщил о том, что совместно с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) закончена разработка новых поправок, касающихся полисов ОМС, сообщает газета «Известия».

По инициативе ФОМС Минздрав предлагает лишить безработных и самозанятых россиян права пользования полисами ОМС, оставив из бесплатных услуг в сфере здравоохранения только возможность прибегнуть к помощи срочной медицинской службы.

При этом чиновники согласны с тем, что такая мера поможет сэкономить средства бюджета. Медицинские эксперты отмечают при этом, что такое нововведение может значительно повысить нагрузку на скорую помощь.