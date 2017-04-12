Минздрав РФ лишит бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых граждан
12 апреля 2017, 13:10Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Министерство здравоохранения России выступило с инициативой – лишить неработающих и работающих без оформления трудового договора граждан возможности пользоваться бесплатными медицинскими услугами.
В отчетном докладе об итогах работы в 2016 году и планах на 2017 год Минздрав сообщил о том, что совместно с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) закончена разработка новых поправок, касающихся полисов ОМС, сообщает газета «Известия».
По инициативе ФОМС Минздрав предлагает лишить безработных и самозанятых россиян права пользования полисами ОМС, оставив из бесплатных услуг в сфере здравоохранения только возможность прибегнуть к помощи срочной медицинской службы.
При этом чиновники согласны с тем, что такая мера поможет сэкономить средства бюджета. Медицинские эксперты отмечают при этом, что такое нововведение может значительно повысить нагрузку на скорую помощь.
© TagilCity.ru
Россиябюджетзаконопроектскорая помощьздоровьезаконздравоохранениестрахованиеминздравПолис ОМСомсфондбезработные
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей