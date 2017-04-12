«Сердечные паспорта» будут получать жители Екатеринбурга
Жители Екатеринбурга будут получать «коронарные паспорта» – документы о состоянии сердца. Выдачу хотят внедрить в рамках программы «Здоровье уральцев».
Состояние коронарных сосудов, питающих сердце, будет отражено в паспорте. Так, зелёный цвет будет означать, что человек может жить спокойно, жёлтый – необходима профилактика болезней сердца, красный – требуется наблюдение кардиолога.
Интересно, что документ будет выдаваться екатеринбуржцам старше 30 лет. В Уральском институте кардиологии рассказали, что большинство аварий (около 30% случаев) происходят по причине коронарного приступа. Весной и осенью происходит обострение, пишет E1.ru.
Отметим, что паспорт можно сделать уже сегодня, однако он будет стоить 25 тысяч рублей. Всё же медики надеются, что средства на это будут выделены по программе «Здоровье уральцев». В первую очередь под обследование попадут лётчики, водители большегрузов и машинисты.
© TagilCity.ru