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«Сердечные паспорта» будут получать жители Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Сердечные паспорта» будут получать жители Екатеринбурга

12 апреля 2017, 08:50Здоровье и экология
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