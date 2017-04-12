«Сердечные паспорта» будут получать жители Екатеринбурга

Состояние коронарных сосудов, питающих сердце, будет отражено в паспорте. Так, зелёный цвет будет означать, что человек может жить спокойно, жёлтый – необходима профилактика болезней сердца, красный – требуется наблюдение кардиолога.

Интересно, что документ будет выдаваться екатеринбуржцам старше 30 лет. В Уральском институте кардиологии рассказали, что большинство аварий (около 30% случаев) происходят по причине коронарного приступа. Весной и осенью происходит обострение, пишет E1.ru .

Отметим, что паспорт можно сделать уже сегодня, однако он будет стоить 25 тысяч рублей. Всё же медики надеются, что средства на это будут выделены по программе «Здоровье уральцев». В первую очередь под обследование попадут лётчики, водители большегрузов и машинисты.