Увеличение численности клещей ожидается в текущем году в Свердловской области
12 апреля 2017, 09:20Здоровье и экология
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Роспотребнадзор Свердловской области сообщил, что в текущем году ожидается увеличение численности клещей.
В настоящий момент на территории области зарегистрировано два укуса, обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщает Накануне.ру.
Заметим, что в 2016 году клещи укусили более 25 тысяч человек, что в 1,8 раз выше показателя по стране. Летальных исходов в прошлом году не было зарегистрировано.
Санврачи напоминают свердловчанам о необходимости прививаться от клещевого энцефалита.
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