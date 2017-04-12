Звездный дождь прольется над Свердловской областью в конце апреля
12 апреля 2017, 13:55Здоровье и экология
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Звездный дождь из метеоритного потока Лирид прольется над Свердловской областью в конце апреля, пишет Е1.
Как сообщили в учебной лаборатории УрФУ, пик потока придется на 22 апреля. Невооруженным глазом падение звезд можно не заметить, однако возможны кратковременные взрывы активности, когда будет происходить падение до нескольких сотен метеоров в час.
Наблюдать поток можно будет ближе к утру в северо-восточной части неба.
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