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Новости Нижнего Тагила

29,1 тыс. случаев ОРВИ зафиксированы в Свердловской области со 2 по 9 апреля

12 апреля 2018, 15:45Добавить новость
Свердловская область,ОРВИ,эпидемиология,болезни,пневмония,заболеваемость
Со 2 по 9 апреля в Свердловской области зафиксированы 29,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Данный показатель на 8% превышает эпидемический порог, но уровень заболеваемости ниже, чем на предыдущей неделе. 75% заболевших ОРВИ – взрослые.

Полностью закрыты 4 детсада и 7 школ, частично – 106 детсадов и 8 школ.

В десяти МО Свердловской области порог по заболеваемости превышен на 20% и более, в том числе в Нижнем Тагиле.

Зафиксировано 604 случая пневмонии – показатель ниже уровня прошлой недели на 7% и выше многолетнего уровня на 11%. В группу риска по заболеваемости пневмонией входят дети младше двух лет, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

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