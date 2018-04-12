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Новости Нижнего Тагила

Минсельхоз планирует увеличить площадь виноградников для развития виноделия в России

12 апреля 2018, 06:05Добавить новость
алкоголь,здоровье,продукты,Россия,экономика,виноделие,вино,виноград,Крым,минсельхоз,рынок,ссср,Новые известия
Для развития отечественного виноделия и возврата к объемам выпусков времён СССР Министерство сельского хозяйства России планирует увеличить площадь виноградников до 129 тыс. гектар к 2025 году.

Россия по площади виноградников занимает 19 место в мире, наравне с Бразилией. Фаворитами рейтинга являются Испания, Китай и Франция.

Во времена СССР наша страна занимала второе место, при этом только один Крым имел площади в 4 раза большие, чем современная Российская Федерация. Вернуться в число лидеров по производству вина Минсельхоз планирует с 2025 года.


По информации «Новых Известий», именно к этому году площадь виноградников вырастет до 129 тыс. гектар и продолжит увеличиваться. Это позволит российским винам занять уверенное место на внутреннем рынке, давая фору импортным маркам, полагают специалисты.

Также виноделы отмечают, что успех отечественного продукта на рынке будет зависеть не только от размера площадей. Позиция российских вин связана со множеством факторов, среди которых можно выделить ценовую политику крупных сетевиков, сохранение лояльности к винам из Грузии и Молдавии, меняющийся курс евро и доллара.

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