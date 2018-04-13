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Новости Нижнего Тагила

Новорожденный ребенок весом в полкило был спасен врачами в Екатеринбурге

13 апреля 2018, 06:05Добавить новость
больница,дети,Екатеринбург,здоровье,медицина,ребенок,новорожденный
У новорожденного малыша была диагностирована непроходимость пищевода.

Полный диагноз звучит как врожденная непроходимость пищевода с нижним трахеопищевым свищем. Это означает полную непроходимость пищевода, который по каким-то причинам не соединяется с желудком. Такая патология делает питание малыша невозможным. Без операционного вмешательства неизбежен летальный исход.

По словам заведующего отделением хирургии новорожденных в ОДКБ №1 Екатеринбурга Владислава Чудакова, в данном медучреждении такому крохе подобную операцию делали впервые.
Весь процесс по восстановлению пищевода малыша длился чуть меньше часа.

Главврач больницы Олег Аверьянов сказал, что порок исправлен, операция для ребенка прошла максимально эффективно, пишет «АиФ-Урал».

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