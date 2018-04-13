Новорожденный ребенок весом в полкило был спасен врачами в Екатеринбурге

Полный диагноз звучит как врожденная непроходимость пищевода с нижним трахеопищевым свищем. Это означает полную непроходимость пищевода, который по каким-то причинам не соединяется с желудком. Такая патология делает питание малыша невозможным. Без операционного вмешательства неизбежен летальный исход.



По словам заведующего отделением хирургии новорожденных в ОДКБ №1 Екатеринбурга Владислава Чудакова, в данном медучреждении такому крохе подобную операцию делали впервые.

Весь процесс по восстановлению пищевода малыша длился чуть меньше часа.



Главврач больницы Олег Аверьянов сказал, что порок исправлен, операция для ребенка прошла максимально эффективно, пишет «АиФ-Урал».