Потепление придет в Нижний Тагил в выходные

Заморозки и снег продержатся в Нижнем Тагиле до 14 апреля.

По сообщению синоптиков УГМС, до конца недели в Нижнем Тагиле по ночам температура воздуха будет опускаться до -10 градусов. В дневное время столбик термометра будет подниматься до отметки в +3…+5 градусов.





В пятницу, 13 апреля, похолодает до -6 градусов ночью. В дневное время потеплеет до +3…+7 градусов. Ожидается мокрый снег и переменная облачность.





Выходные, 14 и 15 апреля, порадуют тагильчан теплом до +8 градусов. Существенных осадков в субботу и воскресенье не ожидается, пишет ZNAK.