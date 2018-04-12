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Новости Нижнего Тагила

Потепление придет в Нижний Тагил в выходные

12 апреля 2018, 14:05Добавить новость
Нижний Тагил,экология,снег,весна,прогноз,погода,потепление,синоптики

Заморозки и снег продержатся в Нижнем Тагиле до 14 апреля.

По сообщению синоптиков УГМС, до конца недели в Нижнем Тагиле по ночам температура воздуха будет опускаться до -10 градусов. В дневное время столбик термометра будет подниматься до отметки в +3…+5 градусов.

В пятницу, 13 апреля, похолодает до -6 градусов ночью. В дневное время потеплеет до +3…+7 градусов. Ожидается мокрый снег и переменная облачность.

Выходные, 14 и 15 апреля, порадуют тагильчан теплом до +8 градусов. Существенных осадков в субботу и воскресенье не ожидается, пишет ZNAK.

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Свердловская область
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