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На Среднем Урале откроют 20 центров амбулаторной онкологической помощи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Среднем Урале откроют 20 центров амбулаторной онкологической помощи

Сегодня, 20:20Здоровье и экологияФото: 1MediaInvest
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