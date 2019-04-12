На Среднем Урале откроют 20 центров амбулаторной онкологической помощи

В 2019 году такие центры будут открыты в Верхней Пышме и Екатеринбурге, об этом рассказал министр здравоохранения Андрей Цветков.

По словам министра, в регионе планируется открытие референс-центров морфологической и лучевой диагностики. Большое внимание уделяется развитию ядерной медицины. Предполагается использование инновационных методов таргетной терапии и таргетной иммунотерапии с применением современных средств и систем.