На Среднем Урале откроют 20 центров амбулаторной онкологической помощи
Сегодня, 20:20Здоровье и экологияФото: 1MediaInvest
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В Свердловской области в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется открытие 20 амбулаторных онкоцентров, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2019 году такие центры будут открыты в Верхней Пышме и Екатеринбурге, об этом рассказал министр здравоохранения Андрей Цветков.
По словам министра, в регионе планируется открытие референс-центров морфологической и лучевой диагностики. Большое внимание уделяется развитию ядерной медицины. Предполагается использование инновационных методов таргетной терапии и таргетной иммунотерапии с применением современных средств и систем.
В Свердловской области будут внедрены радиологические, химиотерапевтические, комбинированные хирургические методы лечения. Также планируется открытие координационного центра паллиативной помощи.
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