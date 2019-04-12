Некачественные крупы обнаружены в учебном заведении Свердловской области

По данным исследований, проведенных ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», используемая в учреждении для приготовления питания учащимся гречневая крупа первого сорта не соответствует требованиям ГОСТа по сортной примеси. Также ГОСТу не соответствует ячневая крупа, в ней обнаружено отклонение от нормы по содержанию недоброкачественного ядра.