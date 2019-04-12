Некачественные крупы обнаружены в учебном заведении Свердловской области
Сегодня, 12:36Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В одном из образовательных учреждений Свердловской области в ходе проверки Россельхознадзора обнаружены некачественные крупы, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным исследований, проведенных ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», используемая в учреждении для приготовления питания учащимся гречневая крупа первого сорта не соответствует требованиям ГОСТа по сортной примеси. Также ГОСТу не соответствует ячневая крупа, в ней обнаружено отклонение от нормы по содержанию недоброкачественного ядра.
Некачественные крупы были уничтожены, в отношении должностного лица составлен протокол об административном нарушении. Материалы дела направлены на рассмотрение в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области.
Ранее в Екатеринбурге у индивидуальных предпринимателей изъяты более 200 килограммов опасного мяса.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей