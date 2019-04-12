Смог накроет шесть свердловских городов

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В Свердловской области вновь объявлено экстренное предупреждение из-за неблагоприятных метеорологических условий, сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
НМУ будут действовать в шести городах региона. До 20:00 13 апреля смог окутает Верхнюю Пышму, Ревду, Екатеринбург, Первоуральск, Сухой Лог и Каменск-Уральский.
Ранее предупреждение о НМУ действовало со 2 по 6 апреля.
Напомним, с завтрашнего дня на Урале ожидается похолодание до +4 градусов.
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