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Смог накроет шесть свердловских городов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Смог накроет шесть свердловских городов

12 апреля, 20:20Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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