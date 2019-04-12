Смог накроет шесть свердловских городов

НМУ будут действовать в шести городах региона. До 20:00 13 апреля смог окутает Верхнюю Пышму, Ревду, Екатеринбург, Первоуральск, Сухой Лог и Каменск-Уральский.

Ранее предупреждение о НМУ действовало со 2 по 6 апреля.