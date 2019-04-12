В Свердловской области началась подготовка к весенним субботникам
В Свердловской области начата работа по подготовке к проведению традиционных весенних субботников, сообщает правительство региона.
Вопросы об организации весенних субботников на территории региона были включены в повестку по подготовке Свердловской области к майским праздникам. Традиционно работники предприятий, коммерческих организаций, школьники и студенты выходят на субботники перед Первым мая.
Сегодня повышен статус таких массовых мероприятий как субботники по наведению чистоты в наших городах и населенных пунктах. Прошу отнестись к проведению мероприятий очень ответственно,сказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
В наведении порядка в парках и скверах Свердловской области в этом году примут участие работники государственных и бюджетных учреждений, а также представители предприятий. Как отметил заместитель министра экологии и природных ресурсов, с каждым годом к субботникам присоединяется все больше представителей коммерческих организаций.