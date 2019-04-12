В Свердловской области началась подготовка к весенним субботникам

Вопросы об организации весенних субботников на территории региона были включены в повестку по подготовке Свердловской области к майским праздникам. Традиционно работники предприятий, коммерческих организаций, школьники и студенты выходят на субботники перед Первым мая.

Сегодня повышен статус таких массовых мероприятий как субботники по наведению чистоты в наших городах и населенных пунктах. Прошу отнестись к проведению мероприятий очень ответственно,сказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.