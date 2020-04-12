Голикова: к 9 мая Россия не выйдет из ситуации с коронавирусом
Сегодня, 17:49Здоровье и экологияФото: kremlin.ru
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Период с 14 по 16 апреля станет для России критерием роста заболеваемости коронавирусом, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова телеканалу «Россия-1».
Сюжеты: Коронавирус
По ее словам, эти дни покажут — выйдет ли Россия из пика заболеваемости или же количество зараженных продолжит расти. Также, считает Голикова, этот период должен показать эффективность введенных мер.
Кроме того, вице-премьер отметила, что не может дать прогнозов, будут ли продлены ограничительные меры, которые пока действуют до 30 апреля. Однако, по ее словам, к 9 мая Россия не может полностью выйти из ситуации с коронавирусом.
Напомним, по данным на 12 апреля, за сутки в России прирост количества заболевших COVID-19 составил 2 186 человек. Общее количество зараженных — 15 770 человек, умерло 130 пациентов.
Карта распространения коронавируса в России
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