Голикова: к 9 мая Россия не выйдет из ситуации с коронавирусом

По ее словам, эти дни покажут — выйдет ли Россия из пика заболеваемости или же количество зараженных продолжит расти. Также, считает Голикова, этот период должен показать эффективность введенных мер.

Кроме того, вице-премьер отметила, что не может дать прогнозов, будут ли продлены ограничительные меры, которые пока действуют до 30 апреля. Однако, по ее словам, к 9 мая Россия не может полностью выйти из ситуации с коронавирусом.