Синоптики обещают тагильчанам грозу и ветер в начале предстоящей недели
Сегодня, 14:44Здоровье и экологияФото: pixabay
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По данным Гисметео, в начале следующей недели в Нижнем Тагиле установится ветреная погода, и пройдет первая гроза.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 13 апреля, в Нижнем Тагиле установится плюсовая температура. Термометр покажет +12 градусов днем, ночью — -2 градуса. Будет облачно, ожидается дождь и гроза. Ветер юго-восточный с порывами до 9 м/с.
14 апреля синоптики обещают понижение температуры днем до 7 градусов тепла, ночью столбик термометра покажет +2 градуса. Ожидаются осадки в виде снега с дождем, порывы ветра будут достигать 8 м/с.
В среду днем в Нижнем Тагиле будет +9 градусов, ночью — +2 градуса. Небо будет пасмурное, небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 м/с.
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