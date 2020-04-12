Синоптики обещают тагильчанам грозу и ветер в начале предстоящей недели

В понедельник, 13 апреля, в Нижнем Тагиле установится плюсовая температура. Термометр покажет +12 градусов днем, ночью — -2 градуса. Будет облачно, ожидается дождь и гроза. Ветер юго-восточный с порывами до 9 м/с.

14 апреля синоптики обещают понижение температуры днем до 7 градусов тепла, ночью столбик термометра покажет +2 градуса. Ожидаются осадки в виде снега с дождем, порывы ветра будут достигать 8 м/с.