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124 случая коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области

124 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области за прошедшие 24 часа, сообщает региональный оперштаб.

Свыше 280 заразившихся коронавирусом свердловчан находятся в больницах в тяжелом состоянии

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга, Артемовского, Артинского и Асбестовского, Белоярского, Горноуральского и Березовского городских округов, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Красноуральска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Камышлова, Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Режа, Талицкого, Пышминского и Шалинского городского округа.

Общее количество зарегистрированных случаев в регионе превысило 84 тысячи

На данный момент зарегистрировано с начала эпидемии 84 083 инфицированных.

В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находится 286 пациентов, из них 132 — в отделениях реанимации, а 78 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки выявлено 8 320 случаев коронавируса в 85 регионах страны. За время эпидемии COVID-19 подтвержден у 4 649 710 жителей страны.

135 свердловчан выписали из больниц региона, общее число выздоровевших — 77 559 человек.

Вылечились от инфекции 4 272 165 россиян, из них 6 656 человек выписаны из больниц за минувшие сутки.

Скончались еще 9 жителей Среднего Урала, у которых подтвердился диагноз «COVID-19»

За весь период пандемии зарегистрировано 2 847 летальных исходов.

В России умерли 103 263 человека, из них 277 — за последние сутки.

Свердловская областьобществоздравоохранениекоронавирус
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