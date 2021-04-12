124 случая коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области

Сегодня, 13:37Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга, Артемовского, Артинского и Асбестовского, Белоярского, Горноуральского и Березовского городских округов, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Красноуральска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Камышлова, Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Режа, Талицкого, Пышминского и Шалинского городского округа.
На данный момент зарегистрировано с начала эпидемии 84 083 инфицированных.
В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находится 286 пациентов, из них 132 — в отделениях реанимации, а 78 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки выявлено 8 320 случаев коронавируса в 85 регионах страны. За время эпидемии COVID-19 подтвержден у 4 649 710 жителей страны.
Вылечились от инфекции 4 272 165 россиян, из них 6 656 человек выписаны из больниц за минувшие сутки.
За весь период пандемии зарегистрировано 2 847 летальных исходов.
В России умерли 103 263 человека, из них 277 — за последние сутки.