Число заболевших COVID-19 тагильчан превысило 5,3 тысячи случаев

Число заболевших COVID-19 тагильчан превысило 5,3 тысячи случаев
Сегодня, 19:43Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
5 306 случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле с начала пандемии, сообщает оперштаб Свердловской области.

С 8 по 12 апреля в городе инфекция диагностирована у 85 тагильчан, за минувшие сутки COVID-19 зафиксирован у 32 человек.

В Свердловской области с 9 по 10 апреля зарегистрировано 124 случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 84 083 человек. 286 жителей региона находятся в больницах в тяжелом состоянии, из них 78 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки из медучреждений выписано 135 человек, за время пандемии выздоровело 77 559 пациентов. За последние 24 часа скончалось от инфекции девять человек, всего умерло 2 847 свердловчан.

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