Число заболевших COVID-19 тагильчан превысило 5,3 тысячи случаев

В Свердловской области с 9 по 10 апреля зарегистрировано 124 случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 84 083 человек. 286 жителей региона находятся в больницах в тяжелом состоянии, из них 78 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки из медучреждений выписано 135 человек, за время пандемии выздоровело 77 559 пациентов. За последние 24 часа скончалось от инфекции девять человек, всего умерло 2 847 свердловчан.