Из-за COVID-19 Россия приостановила чартерные полеты в Турцию

Данное решение принял оперативный штаб, сообщает РБК со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. В результате полеты приостановлены с 15 апреля по 1 июня. Однако пока неизвестно, касается ли это решение регулярных рейсов. Инсайдер отметил, что российские власти не станут проводить эвакуацию своих граждан из Турции, поскольку вывоз будет осуществляться планово.