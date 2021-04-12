Из-за COVID-19 Россия приостановила чартерные полеты в Турцию

Из-за COVID-19 Россия приостановила чартерные полеты в Турцию
Сегодня, 21:44Здоровье и экологияФото: pixabay
На полтора месяца Россия приостанавливает чартерные полеты в Турцию. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19.

Данное решение принял оперативный штаб, сообщает РБК со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. В результате полеты приостановлены с 15 апреля по 1 июня. Однако пока неизвестно, касается ли это решение регулярных рейсов. Инсайдер отметил, что российские власти не станут проводить эвакуацию своих граждан из Турции, поскольку вывоз будет осуществляться планово.

Суточное число заражений коронавирусом в последнее время увеличивается в Турции. 11 апреля зафиксировано 50 тысяч случаев, 10 апреля — 52 тысячи, 9 апреля — 55 тысяч.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что новые штаммы коронавируса в Россию попадают в основном из Турции.

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