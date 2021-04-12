Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 12 апреля

Температура воздуха во время замеров составляла +14 градусов и дул северо-восточный ветер со скоростью шесть метров в секунду. Прибор не зафиксировал в воздухе ни одного из пяти веществ-загрязнителей — диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.