Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 12 апреля

Температура воздуха во время замеров составляла +14 градусов и дул северо-восточный ветер со скоростью шесть метров в секунду. Прибор не зафиксировал в воздухе ни одного из пяти веществ-загрязнителей — диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты.