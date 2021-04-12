Росприроднадзор наказал УВЗ, ЕВРАЗ НТМК, «Планту» и ВГОК. Но экология не меняется

Мы проанализировали проверки ведомства в отношении тагильских предприятий за 2020 и 2021 годы и узнали, кто больше всего нарушает природоохранное законодательство, не выполняя предписания Росприроднадзора. Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса в прошлом году проверок было значительно меньше, что, возможно, развязало руки промышленным заводам города. Ведь все мы помним, что, например, по итогам 2020 года уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле из «повышенного» стал «высоким».
С начала прошлого года на предприятии прошло четыре проверки, в ходе которых выявлено 13 нарушений. Вот суть некоторых из них:
Помимо этого Росприроднадзором установлено, что ЕВРАЗ НТМК стоками загрязняет реки Малая Кушва, Вязовка и Сухая Ольховка. По итогам проверок за все 13 нарушений ЕВРАЗ НТМК был привлечен к административной ответственности в качестве юридического лица и получил штрафов на общую сумму 1,1 млн рублей.
Высокогорский горнообогатительный комбинат Росприроднадзор с 2020 года проверил три раза и нашел два нарушения.
В обоих случая ведомством в отношении ВГОКа составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы дела переданы в суд.
С начала прошлого года ведомство проверило «Планту» три раза и нашло два нарушения. В 2020 году Росприроднадзор выявил, что предприятие не обеспечивает в полном объеме выполнение производственного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по согласованному план-графику. Было выдано предписание устранить нарушение до 21 января 2021 года.
Однако проверка в феврале 2021 года показала, что нарушение не устранено, а предписание не выполнено. В отношении ХЗ «Планта» был составлен протокол и вынесено новое предписание. Документы об административном правонарушении переданы в суд.
Росприроднадзор в период 2020–2021 годов провел три проверки на УВЗ и выявил одно нарушение.
Согласно предписанию от августа 2019 года предприятие должно было выполнить работы по переоценке эксплуатационных запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения. А также разработать и согласовать проект водозабора. Росприроднадзор выдал «Уралвагонзаводу» новое предписание сроком до ноября 2022 года.
Также, по информации Росприроднадзора, в 2020 году во время НМУ ведомство провело 11 рейдовых мероприятий с привлечением специалистов экспертной организации ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО». В районе расположения контрольных точек промышленных предприятий города специалистами лаборатории были отобраны пробы воздуха. В трех случаях было зафиксировано превышение нормативов ПДК. В связи с этим инспекторы провели три административных расследования в отношении «Уралвагонзавода». По результатам расследований возбуждено два административных дела. Наложены штрафы за несоблюдение природоохранного законодательства на общую сумму 40 тысяч рублей.
«Уралхимпласт» — единственное из крупных предприятий в Нижнем Тагиле, которое Росприроднадзор ни разу не проверил с начала 2020 года. Однако в недавнем времени ведомство начало административное расследование в отношение УХП из-за выявления превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе Нижнего Тагила вблизи стационарных постов УГМС.
Получается, что, несмотря на заявления промышленных гигантов Нижнего Тагила о снижении выбросов в атмосферный воздух, контроле за количеством и качеством сбросов в реки, а также других «экологических» мероприятий, они продолжают нарушать природоохранное законодательство. И явно не в убыток себе, так как суммы полученных штрафов ничтожно малы по сравнению с доходами предприятий, считают экологи.
Мы решили узнать у Росприроднадзора, планирует ли ведомство увеличивать количество проверок на заводах, ужесточать меры наказания либо как-то еще влиять на безоговорочное исполнение природоохранного законодательства. В частности, нас интересовало загрязнение атмосферного воздуха, так как его качество в Нижнем Тагиле ухудшается с каждым годом.
В официальном ответе ведомства сказано, что в городе осуществляется эксперимент по квотированию выбросов. В настоящее время выполнены сводные расчеты загрязняющих веществ и составлен перечень приоритетных.
С целью снижения выбросов приоритетных загрязняющих веществ будут установлены квоты выбросов как для промышленных объектов, так и для объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. В настоящее время перечень квотируемых объектов для Нижнего Тагила утвержден, начаты работы по определению квот выбросов для вошедших в него объектов,сообщает Росприроднадзор.