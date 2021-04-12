Росприроднадзор наказал УВЗ, ЕВРАЗ НТМК, «Планту» и ВГОК. Но экология не меняется

Мы проанализировали проверки ведомства в отношении тагильских предприятий за 2020 и 2021 годы и узнали, кто больше всего нарушает природоохранное законодательство, не выполняя предписания Росприроднадзора. Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса в прошлом году проверок было значительно меньше, что, возможно, развязало руки промышленным заводам города. Ведь все мы помним, что, например, по итогам 2020 года уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле из «повышенного» стал «высоким».