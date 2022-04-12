Нижний Тагил накрыло смогом во время НМУ

В период неблагоприятных метеорологических условий Нижний Тагил накрыл смог. Люди жалуются на серую дымку в небе и запах гари.

Ощущается запах и задымление на Тагилстрое, Вагонке и Красном Камне. Опять наверное какие-то выбросы, дышать невозможно, аж глаза ест. Все в дыму. На небе облаков нет, зато оно серое, сообщила TagilCity.ru жительница Тагилстроя. На смог жители города жаловались и 9 апреля. Они отмечали у себя отек носоглотки, одышку и затрудненное дыхание. Фото: TagilCity.ru Напомним, с 8 по 12 апреля на территории Свердловской области выпущено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях, когда вредные примеси плохо рассеиваются в воздухе.

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