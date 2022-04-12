Нижний Тагил накрыло смогом во время НМУ

Нижний Тагил накрыло смогом во время НМУ
Нижний Тагил накрыло смогом во время НМУ
Сегодня, 08:31Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
В период неблагоприятных метеорологических условий Нижний Тагил накрыл смог. Люди жалуются на серую дымку в небе и запах гари.

Ощущается запах и задымление на Тагилстрое, Вагонке и Красном Камне.

Опять наверное какие-то выбросы, дышать невозможно, аж глаза ест. Все в дыму. На небе облаков нет, зато оно серое, сообщила TagilCity.ru жительница Тагилстроя.

На смог жители города жаловались и 9 апреля. Они отмечали у себя отек носоглотки, одышку и затрудненное дыхание.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, с 8 по 12 апреля на территории Свердловской области выпущено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях, когда вредные примеси плохо рассеиваются в воздухе.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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