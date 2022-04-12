Первый в Нижнем Тагиле в 2022 году клещ укусил 23-летнюю девушку без прививки

Клещи активизировались в Нижнем Тагиле. Первый укус насекомого был зафиксирован Роспотребнадзором в минувшие выходные, сообщают «Все новости».
23-летняя тагильчанка обнаружила присосавшегося клеща в лесопарковой зоне на Руднике имени III Интернационала. У девушки не было прививки от клещевого энцефалита, поэтому пострадавшей поставили «иммуноглобулин». Насекомое отправили на лабораторное исследование на боррелиоз и энцефалит.
Напомним, накануне первой в Свердловской области жертвой кровососущего насекомого стала женщина-садовод из поселка Аять.