Первый в Нижнем Тагиле в 2022 году клещ укусил 23-летнюю девушку без прививки

Первый в Нижнем Тагиле в 2022 году клещ укусил 23-летнюю девушку без прививки
Первый в Нижнем Тагиле в 2022 году клещ укусил 23-летнюю девушку без прививки
Сегодня, 19:42Здоровье и экологияФото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле зафиксирован первый укус клеща. Жертвой членистоногого стала 23-летняя девушка без прививки.

Клещи активизировались в Нижнем Тагиле. Первый укус насекомого был зафиксирован Роспотребнадзором в минувшие выходные, сообщают «Все новости».

23-летняя тагильчанка обнаружила присосавшегося клеща в лесопарковой зоне на Руднике имени III Интернационала. У девушки не было прививки от клещевого энцефалита, поэтому пострадавшей поставили «иммуноглобулин». Насекомое отправили на лабораторное исследование на боррелиоз и энцефалит.

Напомним, накануне первой в Свердловской области жертвой кровососущего насекомого стала женщина-садовод из поселка Аять.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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