Высокое загрязнение воздуха сероводородом зафиксировано в Нижнем Тагиле в марте

6 марта на посту в районе Красного Камня концентрация вещества достигала 10,1 ПДК. Всего в марте, по данным УГМС и газоанализатора TagiCity.ru, было 20 дней из 31-го с превышениями нормы загрязнений в воздухе. Наиболее часто фиксировались выбросы сероводорода, при чем в разных районах города — на Вагонке, Сухоложском поселке, Красном Камне, Тагилстрое, в центре города.