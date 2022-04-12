Высокое загрязнение воздуха сероводородом зафиксировано в Нижнем Тагиле в марте

Высокое загрязнение воздуха сероводородом зафиксировано в Нижнем Тагиле в марте
Высокое загрязнение воздуха сероводородом зафиксировано в Нижнем Тагиле в марте
Сегодня, 16:01Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
В марте посты мониторинга воздуха УГМС в Нижнем Тагиле зафиксировали один случай высокого загрязнения сероводородом.

6 марта на посту в районе Красного Камня концентрация вещества достигала 10,1 ПДК. Всего в марте, по данным УГМС и газоанализатора TagiCity.ru, было 20 дней из 31-го с превышениями нормы загрязнений в воздухе. Наиболее часто фиксировались выбросы сероводорода, при чем в разных районах города — на Вагонке, Сухоложском поселке, Красном Камне, Тагилстрое, в центре города.

Всего с начала года постами УГМС зафиксировано семь случаев высокого загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле. Самая высокая концентрация сероводорода была 31 января — до 19,8 ПДК. В этот день город накрыл смог. А проверка Росприроднадзора показала, что источником вредного вещества стал ЕВРАЗ НТМК.

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