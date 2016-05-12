Сильные грозы, град и ветер скоростью до 20-25 м/с: в Нижнем Тагиле экстренное предупреждение
12 мая 2016, 17:35Здоровье и экология
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С вечера 12 мая по 13 мая в Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение, сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле начались сильные дожди, синоптики прогнозируют град, сильные дожди и порывы ветра скоростью выше 20 м/с.
Все предприятия города предупреждены о плохих погодных условиях, сетевые и ресурсные организации будут особо тщательно контролировать состояние коммуникаций.
Специалисты также предупреждают автолюбителей о непогоде и просят минимизировать поездки.
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