Сильные грозы, град и ветер скоростью до 20-25 м/с: в Нижнем Тагиле экстренное предупреждение

В Нижнем Тагиле начались сильные дожди, синоптики прогнозируют град, сильные дожди и порывы ветра скоростью выше 20 м/с.

Все предприятия города предупреждены о плохих погодных условиях, сетевые и ресурсные организации будут особо тщательно контролировать состояние коммуникаций.