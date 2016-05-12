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Сильные грозы, град и ветер скоростью до 20-25 м/с: в Нижнем Тагиле экстренное предупреждение
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Сильные грозы, град и ветер скоростью до 20-25 м/с: в Нижнем Тагиле экстренное предупреждение

12 мая 2016, 17:35Здоровье и экология
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