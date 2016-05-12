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Ученики одной из школ привели в порядок Пионерский сквер на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ученики одной из школ привели в порядок Пионерский сквер на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

12 мая 2016, 16:20Здоровье и экологияПавел Щербина
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