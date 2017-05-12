Похолодание до -4 градусов ожидается 13-17 мая в Нижнем Тагиле
12 мая 2017, 17:00Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Синоптики «Уральского УГМС» информируют жителей Нижнего Тагила о заморозках, возможных в период с 13 по 17 мая.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ожидается падение температур до -2…-4 градусов, возможна гололедица и мокрый снег.
Аварийно-диспетчерские службы города переведены в режим повышенной готовности.
Аномально низкие для мая температуры наблюдаются и в других регионах России. Так, сильные снегопады прошли в Москве и Брянской области.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей